CENTCOM: США нанесли удар по иранскому острову Харк, атаковав более 90 военных целей
время публикации: 14 марта 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 14:29
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на 14 марта США нанесли удар по иранскому острову Харк.
Было атаковано более 90 военных целей. В ходе ударов были уничтожены склады морских мин, ракетные бункеры и многочисленные военные объекты.
На острове Харк расположен крупнейший (более 90% экспорта иранской нефти и нефтепродуктов) нефтяной терминал Ирана.