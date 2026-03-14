CENTCOM: США нанесли удар по иранскому острову Харк, атаковав более 90 военных целей

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на 14 марта США нанесли удар по иранскому острову Харк.

Было атаковано более 90 военных целей. В ходе ударов были уничтожены склады морских мин, ракетные бункеры и многочисленные военные объекты.

На острове Харк расположен крупнейший (более 90% экспорта иранской нефти и нефтепродуктов) нефтяной терминал Ирана.