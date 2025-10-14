Возвращение тел заложников: процесс начат, идет опознание

После освобождения 20 выживших заложников в обмен на примерно 2000 заключенных израильских тюрем, среди которых были сотни террористов-убийц, ХАМАС постепенно передает Израилю тела погибших или убитых в плену заложников.

Вечером 13 октября через представителей "Красного Креста" были получены тела четырех заложников. Они были доставлены в институт судебной медицины "Абу Кабир" в Тель-Авиве для проведения идентификации.

ЦАХАЛ обратился к общественности с просьбой проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.

ХАМАС сообщал, что 13 октября Израилю были переданы тела трех израильтян Гая Илуза, Йоси Шараби и Даниэля Переца, а также гражданина Непала Бипина Джоши. Но официально идентификация останков пока не подтверждена. Ожидается, что имена тех, чьи тела возвращены Израилю, будут объявлены 14 или 15 октября.

Ранее возникали ситуации, когда идентификация была затруднена. В феврале 2025 года ХАМАС передал Израилю тело жительницы Газы вместо тела заложницы Шири Бибас – матери Ариэля и Кфира, убитых террористами.

По данным властей Израиля, в Газе остаются тела еще 24 погибших или убитых заложников. Речь идет о людях, которые на основании косвенных данных были признаны погибшими – их имена внесены в списки погибших. ХАМАС заявлял, что на поиски всех тел могут уйти несколько недель.

