14 марта 2026
последняя новость: 14:43
|
Израиль

В Тегеране уничтожен центр Иранского государственного космического агентства

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 марта 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 14:17
В Тегеране уничтожен центр Иранского государственного космического агентства
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки (АМАН), атаковали десятки объектов режима по всему Тегерану в пятницу, 13 марта.

В ходе ударов был уничтожен центр космических исследований Иранского государственного космического агентства.

В центре находились лаборатории, использовавшиеся для исследований и разработки военных спутников с различными целями, включая наблюдение, наведение и корректировку огня по целям в регионе Ближнего Востока.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько объектов, использовавшихся режимом для производства систем ПВО. В частности, был поражён центральный завод по производству систем противовоздушной обороны. Атака задерживает восстановление иранской системы ПВО.

