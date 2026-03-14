В Тегеране уничтожен центр Иранского государственного космического агентства

ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки (АМАН), атаковали десятки объектов режима по всему Тегерану в пятницу, 13 марта.

В ходе ударов был уничтожен центр космических исследований Иранского государственного космического агентства.

В центре находились лаборатории, использовавшиеся для исследований и разработки военных спутников с различными целями, включая наблюдение, наведение и корректировку огня по целям в регионе Ближнего Востока.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько объектов, использовавшихся режимом для производства систем ПВО. В частности, был поражён центральный завод по производству систем противовоздушной обороны. Атака задерживает восстановление иранской системы ПВО.