Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 14 сентября, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной, особенно в горных и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 22-31, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 18-34, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-30, в Ариэле – 19-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-36, на Голанских высотах – 19-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник температура понизится. В среду – без изменений.