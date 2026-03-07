x
Мир

Взрывы в Киеве. В Харькове ракета попала в многоэтажный дом

Война в Украине
время публикации: 07 марта 2026 г., 02:40 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 03:05
В Харькове ракета попала в многоэтажный дом (архивное фото)
ГСЧС Украины

В ночь на 7 марта армия РФ нанесла ракетно-дроновые удары по Киеву и Харькову.

Сообщается про ракетный удар по жилому району Харькова. Одна ракета попала в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди", – написал Терехов в своем Telegram-канале.

По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, по состоянию на 2:15 за помощью к медикам обратились два человека, один из них – ребенок.

