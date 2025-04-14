"Аль-Араби аль-Джадид": ХАМАС готов освободить девять заложников

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на египетский источник сообщило, что ХАМАС выразил готовность освободить девять заложников, удерживаемых в Газе. В публикации отмечается, что США настаивают на увеличении числа освобождаемых заложников.

В то же время "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что делегация ХАМАСа покидает Каир, не достигнув соглашения. Но есть договоренность о продолжении переговоров.

13-14 апреля в Каире проходили переговоры между представителями ХАМАСа и Египта. Делегацию ХАМАСа возглавлял член политбюро этой террористической организации Халиль аль-Хайя. Египетских переговорщиков возглавлял генерал-майор Хасан Махмуд Рашад, глава службы общей разведки (GIS).

Источник в руководстве ХАМАСа в интервью "Аль-Араби аль-Джадид" опроверг слухи о готовности сдать оружие, подчеркнув, что это оружие "принадлежит палестинскому народу". Этот источник пояснил, что "в целом в последнее время было выдвинуто множество предложений по выполнению условий Израиля в отношении оружия и лидеров сопротивления". "Это предложения, которые единогласно отвергли все фракции сопротивления, а не только ХАМАС", – заявил он.

Египетский источник сообщил, что переговоры включали контакты с представителями американского посредника, заявив, что ХАМАС выразил готовность согласиться на освобождение девяти заложников. Представители администрации США потребовали увеличения числа освобождаемых заложников, заверив, что это подтолкнет Израиль к переговорам о второй фазе сделки.

Предложенная американской стороной формула не была принята делегацией ХАМАСа, поскольку она не содержала конкретных гарантий, заявил источник в ХАМАСе.

В то же время, египетский источник отметил: американская сторона заявила, что, если ХАМАС согласится освободить 11 или более живых заложников в два этапа, то на втором этапе начнутся переговоры о переходе к следующему этапу сделки. Отмечается, что ХАМАС настаивает на полном и окончательном прекращении боевых действий в Газе. Но такой сценарий не устраивает власти Израиля, не согласные с тем, чтобы после войны ХАМАС сохранил власть и влияние в Газе.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" передал, что ХАМАС пообещал предоставить египетским и катарским посредникам подробный отчет о состоянии всех удерживаемых в Газе израильских заложников. Кроме того, утверждалось, что ХАМАС на переговорах в Каире выразил готовность освободить "больше заложников, чем изначально оговаривалось". Ни число заложников, которых могут освободить, ни какие-либо подробности по формату обмена не приводились. Судя по публикации "Аль-Арабии", ХАМАС согласен на вариант "обмена пленными", который будет проходить в два этапа. Кроме того, "Аль-Арабия" сообщало, что США готовы оказать давление на Израиль, чтобы новое предложение по урегулированию в Газе было принято. Отмечалось также, что обсуждение вопроса о том, смогут ли лидеры ХАМАСа остаться в Газе, было решено отложить до следующего этапа консультаций.

Публикации "Аль-Араби аль-Джадид" и "Аль-Арабии" не противоречат друг другу.

В воскресенье, 13 апреля, делегация руководства террористической организации ХАМАС прибыла в Каир на переговоры с представителями Египта по поводу очередного предложения по урегулированию в Газе. Накануне телеканал Asharq News сообщал, что представители Египта и Израиля обменялись новыми предложениями, направленными на прекращение огня в секторе Газы и возвращении заложников, удерживаемых ХАМАСом. Египетское предложение является соединением ранее представленных инициатив со стороны Каира и Вашингтона и "имеет перспективы для продвижения переговоров между конфликтующими сторонами и достижения реального прогресса на них в самом ближайшем будущем", писало ТАСС.

Представленный Египтом проект, по сведениям египетского агентства Maan, "близок к тому, чтобы быть принятым израильской стороной как в отношении передаваемых заложников, так и палестинских заключенных, которые должны быть освобождены из тюрем Израиля".

Инициатива Каира предполагает передачу ХАМАСом восьми или девяти живых заложников, включая имеющего гражданства Израиля и США Идана Александера, а также тел восьми заложников, погибших на территории Газы. Израиль, согласно египетскому плану, должен отпустить на свободу несколько сотен заключенных, включая 150 отбывающих пожизненное заключение. В этот период, который продлится 50 дней, будет восстановлена доставка гуманитарной помощи населению Газы. Период прекращения огня может быть продлен до 70 дней для гарантированного возобновления непрямых переговоров между сторонами конфликта по второму этапу соглашения, которое обуславливает прекращение боевых действий и вывод израильских сил из Газы.

Отметим, что это предложение отличается от того, что предлагал Каир в начале недели.

Накануне переговоров в Каире руководство ХАМАСа продолжало настаивать на своей версии возможного соглашения: освобождение заложников (живых и мертвых) в обмен на полный вывод израильских войск и прекращение боевых действий в секторе Газы (под международные гарантии), а также в обмен на освобождение из израильских тюрем осужденных за террор. Такой сценарий предполагает сохранение власти ХАМАСа в Газе. Такой сценарий категорически не устраивает Израиль.