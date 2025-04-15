ЦАХАЛ: ликвидирован командир "Нухбы", участник резни 7 октября и церемонии выдачи заложников

Пресс-служба Армии обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию Хамзы Уаиля Мухаммада Асфы, командира отряда "Нухбы" из батальона Дир аль-Балаха, принимавшего участие в резне 7 октября.

Асфа также участвовал в циничной церемонии освобождения заложников Элиягу Шараби, Охада Бен-Ами и Ора Леви.

В сообщении подчеркивается, что перед ликвидацией были приняты меры по сокращению риска для гражданских лиц.

Следует отметить, что соцсети в Газе сообщили о смерти 25-летнего Асфы еще 10 апреля, указывая, что он был сыном ликвидированного ранее командира батальона Дир аль-Балаха Уаиля Асфы, и выделяя среди его "заслуг" участие в бойне в "убежище смерти".