Тревоги на севере Израиля, включая Акко и Нагарию. Ракетные обстрелы из Ливана

В 8:32-8:33 15 апреля тревога "Цева адом" вновь прозвучала на северо-западе Израиля, включая Акко и Нагарию. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана. Работает ПРО.

В 8:43 тревога в Довеве, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

В 8:57 тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.

Оценка "Галей ЦАХАЛ": за предыдущие полчаса из Ливана по территории Израиля были выпущены более 20 ракет.