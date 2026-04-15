15 апреля 2026
Израиль

Тревоги на севере Израиля, включая Акко и Нагарию. Ракетные обстрелы из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 15 апреля 2026 г., 08:33 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 09:00
Тревога на севере Израиля, включая Акко и Нагарию. Ракетный обстрел из Ливана
Chaim Goldberg/Flash90

В 8:32-8:33 15 апреля тревога "Цева адом" вновь прозвучала на северо-западе Израиля, включая Акко и Нагарию. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана. Работает ПРО.

В 8:43 тревога в Довеве, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

В 8:57 тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.

Оценка "Галей ЦАХАЛ": за предыдущие полчаса из Ливана по территории Израиля были выпущены более 20 ракет.

Ссылки по теме
922-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии