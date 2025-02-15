Яир Горн попросил пролететь над стадионом его любимой команды "Хапоэль – Беэр-Шева"

Освобожденный после 498 дней в плену ХАМАСа Яир Горн получил в подарок фанатскую майку футбольной команды "Хапоэль – Беэр-Шева", за которую он болеет.

В связи с этим он попросил экипаж вертолета, доставляющего его и его близких в больницу "Ихилов", чуть изменить маршрут и пролететь над стадионом "Тернер" в Беэр-Шеве – это домашний стадион его любимой команды. Летчики выполнили его просьбу.