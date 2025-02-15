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Израиль

Яир Горн попросил пролететь над стадионом его любимой команды "Хапоэль – Беэр-Шева"

Беэр-Шева
Футбол
Заложники
время публикации: 15 февраля 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 13:43
Яир Горн попросил пролететь над стадионом его любимой команды "Хапоэль – Беэр-Шева"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Освобожденный после 498 дней в плену ХАМАСа Яир Горн получил в подарок фанатскую майку футбольной команды "Хапоэль – Беэр-Шева", за которую он болеет.

В связи с этим он попросил экипаж вертолета, доставляющего его и его близких в больницу "Ихилов", чуть изменить маршрут и пролететь над стадионом "Тернер" в Беэр-Шеве – это домашний стадион его любимой команды. Летчики выполнили его просьбу.

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