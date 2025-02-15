Освобожденные израильские заложники вылетели в больницы вместе со своими близкими

Александр (Саша) Труфанов, Яир Горн и Саги Декель-Хен на армейских вертолетах вместе со своими близкими вылетели в больницы "Шиба" и "Ихилов", где они пройдут всестороннее медицинское обследование и проведут свои первые дни после возвращения из плена.

Сообщается, что Александр Труфанов и Саги Декель-Хен будут размещены в больнице "Шиба", а Яир Горн – в больнице "Ихилов".

При первичном медицинском осмотре на точке встречи возле Реим врачи отметили, что состояние здоровья заложников не требует их срочной госпитализации в ближайших больницах: "Барзилай" в Ашкелоне и "Сорока" в Беэр-Шеве были готовы принять заложников, если бы им требовалась как можно более скорая госпитализация.

По предварительным данным, все трое заложников очень сильно потеряли в весе, они бледны, но они способны стоять и идти самостоятельно. Подробнее о состоянии вернувшихся будет сообщено после того, как они пройдут всестороннее обследование.

Минздрав отметил, что специально подготовленный медперсонал и специалисты больниц готовы к приему заложников и сделают все необходимое для оказания им медицинской, психологической, социальной и любой другой необходимой им помощи.

В связи с транслируемыми из Газы новостями и видео, минздрав вновь просит общественность проявлять личную ответственность при просмотре подобного контента, особенно с детьми.

Министерство здравоохранения просит также не поддерживать слухи и непроверенную информацию о возвращающихся заложниках, и полагаться только на официальные источники информации.

Штаб семей похищенных также обратился к общественности с просьбой не приезжать к домам освобождаемых заложников без специального приглашения. Важно уважать частную жизнь семей похищенных, чтобы дать им возможность спокойно начать привыкание к обычной жизни и процесс восстановления.