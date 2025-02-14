Начальник Генштаба ЦАХАЛа встретился с освобожденными из плена ХАМАСа наблюдательницами

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви встретился в пятницу, 14 февраля, с освобожденными из плена террористов наблюдательницами ("тацпитаниот") ЦАХАЛа, похищенными в "черную субботу" 7 октября с военной базы "Нахаль-Оз".

На встрече присутствовали четыре из пяти освобожденных наблюдательниц - Агам Бергер, Лири Альмог, Наама Леви и Карина Ариев. Даниэла Гильбоа на встрече не присутствовала.

Для начальника Генштаба эта встреча была очень непростой: наблюдательницы напомнили, что они долгое время предупреждали об активности террористов в районе заграждения, но их никто не слушал.

"Как это произошло? – цитирует их 12 канал ИТВ. – Как вы допустили такую ситуацию? И почему до сих пор – спустя полтора года! – нет расследования и нет ответов на эти вопросы?"

Девушки рассказали о часах ужаса на базе "Нахаль-Оз", когда их товарищи по базе сражались против террористов ХАМАСа, и армия не пришла на помощь. "Нас бросили в ту субботу, наших друзей бросили, наши подруги заплатили за это своими жизнями", – сказали они.

Герци А-Леви ответил военнослужащим, что ЦАХАЛ проводит расследование провала 7 октября, и пообещал, что вскоре результаты этого расследования будут опубликованы, и будут извлечены уроки.

Напомним, ранее освобожденные из плена террористов наблюдательницы попросили вернуть их на армейскую службу, но на других должностях, не в качестве "тацпитаниот". Их близкие говорят, что командование ЦАХАЛа, рассмотрев эту просьбу, заявило, что девушкам еще рано возвращаться на службу, так как им следует восстанавливаться после освобождения из плена.