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Израиль

Глава Генштаба выступил перед бойцами спецназа ВМС: "Когда мы вернемся, они быстро поймут"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 февраля 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 19:41
Глава Генштаба выступил перед бойцами спецназа ВМС: "Когда мы вернемся, они быстро поймут"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил базу ВМС и пообщался с бойцами подразделения спецназа ВМС "Шаетет-13" об их участии в войне "Железные мечи", высоко оценив борьбу против террористов во всех секторах, где действует израильская армия.

"Не стоит обращать серьезное внимание на эти видео, где боевики ХАМАС стоят в выглаженной форме на церемонии возвращения заложников в Газе, – заявил он. – Это те же самые боевики, которые до соглашения о прекращении огня боялись показаться вам на глаза, прятали свою форму, сидели в палатках беженцев в Аль-Мауази в гражданской одежде. После начала прекращения огня они повылезали, выгладили свою форму и стоят, выпятив грудь, на сцене".

"Когда мы вернемся, они быстро поймут, кто мы, а кто они, – продолжил глава Генштаба. – И именно так и нужно к этому относиться. У нас есть передышка, у нас есть сила, у нас есть стержень и очень много решимости. Мы выстроили это снизу вверх и сверху вниз, и если наши приказы и ваши действия соединяются в одну ось в цепи командования, эту ось не переломить никому".

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