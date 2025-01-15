Смотрич: "Моя цель – полная победа, полное уничтожение ХАМАСа и возвращение заложников домой"

Министр финансов Бецалель Смотрич, комментируя сообщения о продвижении в переговорах о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газы, заявил, что он закулисно действует, чтобы добиться выполнения всех целей войны, но "делает это тихо".

"Это решающий, судьбоносный момент для безопасности, будущего и для самого существования Государства Израиль, – заявил лидер "Ционут а-Датит". – Я сосредоточен лишь на одном, и я занимаюсь этим со всей серьезностью, и это достижение всех целей войны: полная победа, полное уничтожение военного и гражданского потенциала ХАМАСа и возвращение всех заложников домой".

Смотрич, который ранее выступал против сделки с террористами, подчеркнул, что действует за кулисами, тихо и за закрытыми дверями, но ведет очень предметный, серьезный и основательный диалог. Он пообещал не успокоиться, пока не добьется вышеперечисленных целей.