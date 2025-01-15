Вернувшись из эвакуации проверить дом, житель Кирьят-Шмоны обнаружил взломщика

36-летний житель Афулы был арестован по подозрению во взломе и незаконном проникновении в дом эвакуированной семьи в Кирьят-Шмоне: один из владельцев приехал в город, чтобы проверить состояние жилища, и обнаружил незнакомца, который прятался в шкафу.

Пострадавший вызвал полицию, злоумышленник успел скрыться. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в автобусе, когда он пытался покинуть город. При себе у подозреваемого обнаружены различные вещи, подтверждающие его причастность к взлому.

В среду, 15 января, в мировой суд Тверии будет подано обвинительное заключение против мародера.