Глава полиции Швеции: "Иностранные государства вербуют в интернете детей для атак против Израиля"

Иностранные государства используют социальные сети для вербовки шведских группировок и даже детей, чтобы совершать нападения на такие учреждения, как израильское посольство. Об этом сообщила комиссар полиции королевства Петра Лунд.

Она не стала уточнять, о каких государствах идет речь, однако агентство Reuters напоминает: в минувшем году шведские спецслужбы обвинили власти Ирана в использовании преступных группировок для совершения актов насилия.

По ее словам, нападения на израильское посольства, в том числе – с использованием взрывчатки, были примерами гибридных атак, в ходе которых используется как оружие, так и неконвенциональные средства. "Этот противник не носит форму, эту угрозу не пресечешь с помощью армии", – заявила Лунд.

Действующий в Швеции банды в последнее время начали использовать социальные сети для размещения "заказов" на убийства или другие преступления. "С подобным мы ранее не сталкивались. И это делают не только криминальные группировки, но и другие государства", -отметила комиссар полиции.