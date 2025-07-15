Суд существенно смягчил условия домашнего ареста Эли Фельдштейна

Окружной суд Тель-Авива смягчил условия домашнего ареста Эли Фельдштейна, бывшего помощника главы правительства Биньямина Нетаниягу. Эли Фельдштейн проходит обвиняемым по делу об утечке секретных документов.

По новым правилам, Фельдштейн сможет покидать свой дом в сопровождении другого человека в дневные часы, и ночью он должен оставаться под домашним арестом. Просьбу освободить его из-под домашнего ареста суд не выполнил.

Прокуратура попросила отсрочить вступление решения суда в силу, чтобы подать апелляцию в БАГАЦ.