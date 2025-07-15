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Израиль

Суд существенно смягчил условия домашнего ареста Эли Фельдштейна

время публикации: 15 июля 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 16:59
Суд существенно смягчил условия домашнего ареста Эли Фельдштейна
Avshalom Sassoni/Flash90

Окружной суд Тель-Авива смягчил условия домашнего ареста Эли Фельдштейна, бывшего помощника главы правительства Биньямина Нетаниягу. Эли Фельдштейн проходит обвиняемым по делу об утечке секретных документов.

По новым правилам, Фельдштейн сможет покидать свой дом в сопровождении другого человека в дневные часы, и ночью он должен оставаться под домашним арестом. Просьбу освободить его из-под домашнего ареста суд не выполнил.

Прокуратура попросила отсрочить вступление решения суда в силу, чтобы подать апелляцию в БАГАЦ.

Израиль
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