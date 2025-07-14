x
14 июля 2025
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июля 2025
|
14 июля 2025
|
последняя новость: 23:03
14 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

SOHR: около 90 погибших в ходе боев бедуинов и друзов на юге Сирии

Сирия
Друзы
время публикации: 14 июля 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 21:45
SOHR: около 90 погибших в ходе боев бедуинов и друзов на юге Сирии
AP Photo/Omar Sanadiki

По данным организации The Syrian Observatory for Human Rights, в ходе последних столкновений в расположенной на юго-западе Сирии провинции ас-Суэйда погибли по меньшей мере 89 человек. Большинство населения провинции составляют друзы.

Согласно SOHR, среди погибших 46 друзских ополченцев, четверо мирных жителей ас-Суэйды, 18 бедуинских ополченцев, 14 представителей сил безопасности и еще семь человек в военной форме, принадлежность которых не установлена.

МВД Сирии сообщает, что в район столкновений между друзами и бедуинами направляются дополнительные воинские и полицейские контингенты. "Их цель – пресечь столкновения, обеспечить безопасность и задержать тех, кто несет за них ответственность", – говорится в заявлении.

К спокойствию призвали и многие друзские лидеры. В то же время представители этнических и религиозных меньшинств опасаются, что новые власти страны попытаются отомстить им за поддержку режима Башара Асада, в котором они видели защиту от исламистов. Эти исламисты и стали новыми властями Сирии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

ЦАХАЛ прокомментировал атаку на бронетехнику на юге Сирии и опубликовал видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

ЦАХАЛ атаковал бронетехнику на юге Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 июля 2025

Столкновения между бедуинами и друзами на юге Сирии, десятки погибших