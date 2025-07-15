ЦАХАЛ признал: мы начали атаковать сирийскую военную технику
время публикации: 15 июля 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 12:56
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение, согласно которому по приказу политического руководства страны Армия обороны Израиля начала атаковать военную технику сирийского режима в ас-Суэйде на юге Сирии.
Это произошло после того, как начиная с вечера вторника были обнаружены колонны с бронетехникой сирийского режима, двигавшиеся в направлении ас-Суэйды.
ЦАХАЛ атаковал несколько единиц техники, включая танки, бронетранспортер и ракетную установку залпового огня. Были также разрушены пути подхода, чтобы помешать прибытию бронетехники в район.
ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий в полной готовности к различным сценариям.
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