ЦАХАЛ признал: мы начали атаковать сирийскую военную технику

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение, согласно которому по приказу политического руководства страны Армия обороны Израиля начала атаковать военную технику сирийского режима в ас-Суэйде на юге Сирии.

Это произошло после того, как начиная с вечера вторника были обнаружены колонны с бронетехникой сирийского режима, двигавшиеся в направлении ас-Суэйды.

ЦАХАЛ атаковал несколько единиц техники, включая танки, бронетранспортер и ракетную установку залпового огня. Были также разрушены пути подхода, чтобы помешать прибытию бронетехники в район.

ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий в полной готовности к различным сценариям.