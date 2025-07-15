Сирийские правительственные войска впервые после свержения Асада вошли в ас-Суэйду

Впервые после свержения режима Башара Асада правительственные войска вошли в город ас-Суэйда. Как сообщает The Syrian Observatory for Human Lives, они заняли позиции всего в трех километрах от центра города.

Число жертв вооруженного конфликта на юге Сирии достигло 99 человек, в том числе женщин и детей. Среди них 60 жителей ас-Суйэды, большинство из которых друзские ополченцы, 18 бедуинских ополченцев, 14 военнослужащих и семь человек в униформе, принадлежность которых не установлена. Более 200 человек получили ранения.

Город подвергся артиллерийскому обстрелу с территории, где находятся как бедуинские боевики, так и армейские подразделения. В ас-Суйэде царит напряженное спокойствие, однако лидеры друзской общины выступают против того, чтобы сложить оружие.

Из Сирии поступают сообщения об ударах ВВС ЦАХАЛа, призванных продемонстрировать готовность Израиля оказать друзам помощь. Министерство обороны Сирии сообщило о гибели шести военнослужащих в результате израильских ударов.