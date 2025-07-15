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Израиль

Столкновение двух автомобилей в Магаре, состояние одного из пострадавших тяжелое

время публикации: 15 июля 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 17:57
Столкновение двух автомобилей в Магаре, состояние одного из пострадавших тяжелое
Пресс-служба МАДА

В поселке Магар на севере Израиля произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека, состояние одного из пострадавших тяжелое.

Для эвакуации с места аварии одного из водителей (мужчины примерно 30 лет) был вызван вертолет МАДА. Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Второй пострадавший, получивший легкие травмы, был доставлен в больницу "Пория".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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