Столкновение двух автомобилей в Магаре, состояние одного из пострадавших тяжелое

В поселке Магар на севере Израиля произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека, состояние одного из пострадавших тяжелое.

Для эвакуации с места аварии одного из водителей (мужчины примерно 30 лет) был вызван вертолет МАДА. Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Второй пострадавший, получивший легкие травмы, был доставлен в больницу "Пория".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.