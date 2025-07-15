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Израиль

Эдельштейн выступит с заявлением по поводу закона о призыве "харедим"

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Юлий Эдельштейн
время публикации: 15 июля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 14:33
Эдельштейн выступит с заявлением по поводу закона о призыве "харедим"
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель парламентской комиссии по внешним делам и безопасности депутат Кнессета Юлий Эдельштейн выступит во вторник вечером со специальным заявлением для прессы по поводу закона о призыве учащихся ешив.

Ранее Эдельштейн провел встречу с главой правительства Биньямином Нетаниягу и представителями ультрарелигиозных партий, посвященную выходу их коалиции партии "Яадут а-Тора" из-за разногласий по поводу законопроекта.

Израиль
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