Эдельштейн выступит с заявлением по поводу закона о призыве "харедим"

Председатель парламентской комиссии по внешним делам и безопасности депутат Кнессета Юлий Эдельштейн выступит во вторник вечером со специальным заявлением для прессы по поводу закона о призыве учащихся ешив.

Ранее Эдельштейн провел встречу с главой правительства Биньямином Нетаниягу и представителями ультрарелигиозных партий, посвященную выходу их коалиции партии "Яадут а-Тора" из-за разногласий по поводу законопроекта.