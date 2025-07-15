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Израиль

Семь лет тюрьмы за попытку похищения ребенка с целью изнасилования

Суд
Криминал в арабском секторе
Сексуальное насилие
время публикации: 15 июля 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 12:38
Семь лет тюрьмы за попытку похищения ребенка с целью изнасилования
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд Иерусалима вынес приговор в отношении Мустафы Тауиля, который в октябре 2022 года похитил 11-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Девочка сумела спастись. Тауиль приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, условному заключению и выплате компенсаций пострадавшей.

По материалам суда, 19 октября 2022 года двое несовершеннолетних, 15-летний мальчик и его 11-летняя сестра, стояли на автобусной остановке возле Бейт-Ханины, пытаясь поймать попутную машину в направлении КПП Каландия по дороге домой в деревню Акаб.

Обвиняемый остановил свою машину рядом с ними, спросил, куда они едут и предложил подвезти. Мальчик сел на переднее сиденье, а девочка на заднее сиденье. Во время поездки обвиняемый протянул руку назад и коснулся бедра девочки рядом с половыми органами. Девочка оттолкнула его руку и сказала ему не трогать ее.

Возле КПП Каландия ее брат вышел из машины и открыл заднюю дверь, чтобы выпустить сестру. В этот момент обвиняемый крепко схватил девочку за руку и уехал, оставив подростка позади.

Отъехав подальше, Тауиль остановил машину, перешел на заднее сиденье и попытался изнасиловать ребенка. Когда он повернулся, чтобы снять одежду, девочка воспользовалась возможностью, открыла дверь, выбежала из машины и побежала на дорогу, где она остановила проезжающую машину и попросила помощи.

Мустафа Тауиль признан виновным в похищении с целью совершения сексуализированного насилия, развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

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