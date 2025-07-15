Нетаниягу и Смотрич посетили военную базу бригады "Хашмонаим"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил вместе с министром финансов Бецалелем Смотричем военную базу бригады "Хашмонаим" в Иорданской долине.

В ходе визита премьер-министр встретился и пообщался с бойцами бригады.

Также премьер-министр заслушал доклад командиров о деятельности бригады и о подготовке ультрарелигиозных военнослужащих в полном соответствии с их образом жизни.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Мы в бригаде "Хашмонаим" в Иорданской долине, первой бригаде харедим в Армии обороны Израиля. Я встретился и с командирами, и с солдатами, это воодушевляет. Вы видите, как ультрарелигиозные молодые люди призываются, становятся солдатами и превосходными бойцами. Они уже побывали в Газе и образцово сражались. К сожалению, несколько их товарищей из "Нецах Иегуда" погибли на прошлой неделе".

Нетаниягу отметил, что для того, чтобы продолжить войну и победить Израилю необходимы духовные силы и военная мощь. "Здесь есть и дух, и мощь. Представители ультрарелигиозного сектора приходят в армию как харедим и уходят как харедим – это возможно. Они призываются не по принуждению, а по желанию, и это желание широко распространено среди религиозного сегмента общества", – подчеркнул премьер-министр, добавив: "Мы можем вести процесс не как провокацию и внутреннюю борьбу, а как мобилизацию всех сил в еврейском обществе, чтобы действительно сохранить нашу страну и защитить наш народ".

Биньямин Нетаниягу также рассказал о действиях ЦАХАЛа в Сирии: "Мы взяли на себя обязательство сохранить юго-западный район Сирии в качестве демилитаризованной зоны у границ Государства Израиль. Не допустим повторения ситуации, когда там для нас создадут второй Ливан. Также мы привержены защите друзского населения. Мы делаем это посредством интенсивных операций. Надеюсь, нам не придется больше действовать, это во многом зависит от того, что поймут и сделают или не сделают в Дамаске".