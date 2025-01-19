БАГАЦ отклонил апелляцию тюремщиц: террорист-насильник Мухаммад Аталла вернется в Шхем

Высший суд справедливости отклонил иск шести девушек-охранниц, которые стали жертвами сексуализированного насилия со стороны террориста Мухаммада Аталлы в тюрьме Гильбоа. Девушки, одна из которых четырежды была изнасилована террористом, не возражали против освобождения Аталлы в рамках сделки, поскольку для них важно возвращение похищенных ХАМАСом заложников, однако просили не возвращать его на территорию Иудеи и Самарии, а выслать за границу.

Свою просьбу девушки объясняли тем, что Мухаммад Аталла угрожал лично им, он преследовал их и обещал свести с ними счеты при первой возможности, поскольку из-за того, что они сообщили о совершенном им насилии, ему добавили тюремный срок. После освобождения в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом Мухаммад Аталла вернется в Шхем – туда, откуда он с легкостью сможет попасть на территорию Израиля. Более того, Израиль не сможет привлечь его за преступления, за совершение которых он был осужден ранее.

Как сообщает судебная обозревательница радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Тамар Шунами, свой отказ судьи БАГАЦа аргументировали так: "Наши сердца разделяют их страдания и боль, и мы понимаем все тяжелые для них последствия, однако в данных обстоятельствах мы не можем предоставить им запрашиваемую помощь".

Напомним, Мухаммад Аталла отбывал в тюрьме "Гильбоа" пожизненное заключение и еще 15 лет тюрьмы и террористическую деятельность. В частности, он убил палестинку, которую террористы подозревали в сотрудничестве с Израилем. Скандальное дело о тюремном начальстве, которое фактически поставляло девушек-военнослужащих для того, чтобы задобрить авторитетного заключенного, шокировало израильскую общественность.

Мухаммад Аталла обвиняется в изнасилованиях и насильственном совершении развратных действий в отношении двух девушек-военнослужащих, которые в период 2015-2016 гг служили охранницами в тюрьме.

По данным обвинительного заключения, в 2017 году две девушки-охранницы пожаловались на сексуализированное насилие со стороны Мухаммада Аталлы своему начальству, но начальник тюрьмы и глава отдела информации тюрьмы никому не сообщили об этих заявлениях и не предприняли ничего, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Более того, когда заключенный Аталла обратился к офицеру разведывательного отдела Службы тюрем Рани Баше с просьбой перевести одну из понравившихся ему военнослужащих-охранниц в тюремное крыло, где он содержался, Баша выполнил эту просьбу, приказав перевести девушку в это тюремное крыло. Таким образом, указано в обвинительном заключении, обвиняемый намеренно подставил подчиненную, создав угрозу сексуализированного насилия над ней во время службы.

Жалобы на "сутенерство" со стороны тюремного начальства в отношении девушек-военнослужащих впервые поступили 2018 году. Одна из надзирательниц, военнослужащая ЦАХАЛа, заявила, что офицер разведки Рани Баша по требованию спикера ФАТХа Мухаммада Аталлы отправлял ее в корпус, где Аталла отбывал наказание, и тот совершал в ее отношении развратные действия. Офицера тогда временно отстранили от должности, но дело было закрыто за недостаточностью улик.

После того, как в ноябре 2021-го года начальник тюрьмы Фреди Бен Шитрит на комиссии по проверке обстоятельств бегства шести террористов из "Гильбоа" рассказал о сутенерстве в тюрьме, государственный прокурор Амит Айсман распорядился вновь открыть это дело.

В ноябре 2022 года государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал специальный промежуточный отчет о защищенности солдат в подразделениях министерства внутренней безопасности. "Дело "тюремщиц" было лишь верхушкой айсберга. Военнослужащие – девушки и юноши, вносящие вклад в безопасность государства, – подвергаются домогательствам как со стороны заключенных, так и со стороны военнослужащих-сверхсрочников, пользующихся их уязвимостью", – говорилось в отчете государственного контролера. 38% девушек-военнослужащих, проходящих службу в ШАБАСе (тюремщиц), сообщили, что они подвергались сексуальному насилию. Было также установлено, что около 70% домогательств были совершены военнослужащими-сверхсрочниками или командирами.