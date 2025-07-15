Отчет ЦАХАЛа о боях на базе МОП: террористы захватили базу на несколько часов

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования событий 7 октября 2023 года на базе исследований и разработок ("Махане михкар ве-питуах", "махане МОП"), расположенной неподалеку от Мивтахим. Расследование боев на базе было завершено, его результаты представлены семьям погибших. Отчет также был представлен всем служившим на базе и защищавшим ее в тот день. Итоги расследования подвел бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила, что атака противника, включавшая как минимум 35 террористов, сковала боевые силы на базе и позволила противнику взять временный оперативный контроль над ней. Несмотря на это, упорное сражение и героизм бойцов, их командиров и дополнительных наземных и воздушных сил, прибывших на помощь, характеризовались стремлением к контакту с противником, и это важно отметить. Командир отделения на протяжении всего боя, вплоть до своего ранения и гибели, командовал боем на передовой и героически вел его.

В боях за оборону базы командиры и бойцы действовали с мужеством и героизмом, рискуя жизнью. В ходе сражения погибли четыре бойца и командира.

Следствием было установлено, что на территорию базы прорвались, по меньшей мере, 35 террористов, 10 из них были ликвидированы бойцами ЦАХАЛа в ходе сражений.

Расследование проводилось под руководством подполковника Нофа Брауна, в следственную группу входили другие специалисты.

Расследование длилось около 10 месяцев и включало в себя беседы с участвовавшими в боях военнослужащими, изучение оперативных журналов, сбор видеозаписей наблюдения, информации с наблюдательных постов, записи и расшифровки переговоров по связи, видеозаписи и разведывательные материалы. Целью расследования было составление максимально точной и полной картины происходившего седьмого октября на территории военного лагеря. Поскольку речь идет о крайне сложных и комплексных обстоятельствах, в расследовании могут быть неточности, и логично предположить, что в будущем будут выявлены дополнительные детали.

Внутриармейское оперативное расследование сосредоточено на развитии событий, управлении боем и действиях вооруженных сил. Расследованием были выявлены, несмотря на сложности, провалы и ошибки в действиях сил, наряду с признанием героизма военнослужащих в сложной оперативной обстановке и при численном превосходстве жестокого противника.

Расследование сосредоточилось на боях в военном лагере, который был одним из из десятков очагов сражений во время неожиданной атаки 7 октября 2023 года. Проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва одновременно является главным фактором, затруднившим прибытие сил безопасности к населенным пунктам и военным объектам и приведшим к краху системы обороны из-за невозможности усилить действующие в очагах боевых действий войска.

Накануне внезапной атаки в лагере МОП действовали силы пехотной роты "Гимель" 51-го батальона бригады "Голани".

В 05:30 батальон был приведен в состояние "готовности с рассветом" согласно приказам и в соответствии с оценкой обстановки, которая была известна в то время.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам юга и по тылу Государства Израиль. Террористы проникли на территорию Государства Израиль на автомобилях, мотоциклах и пешком. В течение нескольких минут весь сектор оказался под хорошо организованной атакой при значительном численном превосходстве противника.

Хронология боя, установленная следственной группой

1. Первый этап: проникновение террористов в военный лагерь, бои в столовой и в бомбоубежищах ("мигуниот") (с 06:29 до 09:00)

В 06:29 с началом ракетной тревоги "Цева Адом" бойцы роты и командиры отделений вошли в защищенные помещения – большинство вошли в столовую, остальные – в укрытия "мигуниот" на территории базы и в командный пункт. В ходе ракетно-минометного обстрела несколько ракет и дронов взорвались внутри военного лагеря.

В 06:31 наблюдательницы сообщили о проникновении более 100 террористов через десять точек прорыва в секторе, где расположена база.

В 06:35 штабной офицер написал в группе WhatsApp, что на базе все в порядке и все боеспособны. В ту самую минуту наблюдательница сообщила о приближении не менее 20 террористов на мотоциклах, которые двигались в направлении базы.

Около 06:47 десятки террористов проникли на территорию базы через пролом в воротах для бронетехники на главном въезде.

Примерно в 07:00, поняв, что большинство солдат находятся в столовой, террористы открыли огонь по столовой из огнестрельного оружия, пулеметов и противотанковых ракет, они также бросали гранаты и взрывные устройства. Одновременно с этим начались бои между террористами и бойцами, находившимися в "мигуниот" и в командном пункте.

Двое командиров, 23-летний лейтенант Шило Раухбергер из Эли, офицер 51-го батальона бригады "Голани", а также командир штурмового подразделения, приказали находившимся в столовой бойцам присоединиться к ним для защиты переднего и заднего входов в помещение столовой, чтобы не дать террористам проникнуть внутрь. Это решение предотвратило проникновение террористов в помещение и резню.

С этого момента начался затяжной бой, который длился около трех часов.

С 07:15 террористы продолжили массированный обстрел столовой, они пытались приблизиться к входам и забросить внутрь взрывные устройства и гранаты, чтобы устроить в столовой пожар и вынудить солдат выйти из защищенного пространства. Они не смогли проникнуть благодаря бойцам и командирам, которые героически сражались с ними из столовой.

В бою были ранены и уничтожены неизвестное количество террористов: раненых и убитых эвакуировали другие боевики. 17 бойцов, солдат срочной службы и офицеров, были ранены, но несмотря на ранения, они продолжали сражаться. Находившиеся в столовой санитары оказывали помощь пострадавшим.

Около 07:30 командир штурмового подразделения и еще один боец остановили очередную попытку проникновения через задний вход столовой, через кухню. Террористы попытались провести обходной маневр, выпустили противотанковую ракету, и командир штурмового подразделения был ранен. Несмотря на ранение, он продолжил командовать боем и готовиться к следующему сражению с террористами.

В том же бою за защиту переднего входа в столовую был ранен 23-летний сержант Амихай Шимон Рубин из Акко, боец 51-го батальона бригады "Голани". Он своим телом заблокировал вход в столовую вместе со своим командиром Шило Раухбергером. Сержант Рубин получил тяжелые ранения и скончался от ран через три дня в больнице. Лейтенант Шило Раухбергер продолжал сражаться и стрелял по террористам до самой своей гибели.

В одной из попыток прорваться в столовую террористы открыли массированный огонь у переднего входа в помещение, в результате погиб сержант Шломо (Дмитрий) Решетников – 20-летний репатриант из Хайфы, который репатриировался, чтобы добровольцем пойти служить в ЦАХАЛ. Он был бойцом 51-го батальона бригады "Голани".

Одновременно с боем в столовой, в 07:30 террористы обстреливали бомбоубежища ("мигуниот"), расположенные рядом с жилыми помещениями – после того, как обнаружили, что внутри находятся военнослужащие. Террористы стреляли прицельно по дверям противотанковыми ракетами и из пулеметов, устанавливали на двери взрывные устройства, пытаясь взломать двери и проникнуть внутрь.

Примерно в 08:15 террористы взорвали взрывное устройство на двери южного бомбоубежища. В результате погиб 21-летний сержант Двир Хаим Реслер из Кдумим, который удерживал дверь бомбоубежища, предотвращая проникновение террористов внутрь. Он спас двоих бойцов, которые остались в живых, один из них был ранен.

В результате взрыва запирающий механизм "мигунита" был поврежден и заблокирован. Террористы стреляли внутрь бомбоубежища, но поняв, что открыть дверь и проникнуть в "мигунит" они не могут, они оставили попытки взлома и покинули это место. Примерно в это же время другие боевики пытались прорваться в другое бомбоубежище и в командный пункт, но также безуспешно.

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