Контр-адмирал ЦАХАЛа Даниэль Хагари вернулся помочь пресс-службе

С начала военной операции "Народ как лев" бывший пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал резерва Даниэль Хагари вернулся к работе в пресс-службе Армии обороны Израиля по просьбе нынешнего пресс-секретаря ЦАХАЛа бригадного генерала Эфи Дефрина.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, Даниэль Хагари не будет выступать перед публикой и оглашать сообщения, он помогает "закулисно" – как и многие другие резервисты, которые были призваны после начала войны с Ираном по просьбе Дефрина.

Даниэль Хагари объявил о своей отставке в марте после прихода нового командующего Генштабом генерал-лейтенанта Эяля Замира. Он принял решение уйти в отставку, когда не получил повышения в звании.

Хагари был призван в ЦАХАЛ в 1995 году, он начал свою карьеру в армии со службы в спецназе ВМС ЦАХАЛа "Шайетет 13". С марта 2023 года он был пресс-секретарем ЦАХАЛа и во время войны проводил множество брифингов для СМИ и общественности.