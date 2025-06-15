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Израиль

Контр-адмирал ЦАХАЛа Даниэль Хагари вернулся помочь пресс-службе

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 15 июня 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 12:44
Контр-адмирал ЦАХАЛа Даниэль Хагари вернулся помочь пресс-службе
Chaim Goldbreg/Flash90

С начала военной операции "Народ как лев" бывший пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал резерва Даниэль Хагари вернулся к работе в пресс-службе Армии обороны Израиля по просьбе нынешнего пресс-секретаря ЦАХАЛа бригадного генерала Эфи Дефрина.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, Даниэль Хагари не будет выступать перед публикой и оглашать сообщения, он помогает "закулисно" – как и многие другие резервисты, которые были призваны после начала войны с Ираном по просьбе Дефрина.

Даниэль Хагари объявил о своей отставке в марте после прихода нового командующего Генштабом генерал-лейтенанта Эяля Замира. Он принял решение уйти в отставку, когда не получил повышения в звании.

Хагари был призван в ЦАХАЛ в 1995 году, он начал свою карьеру в армии со службы в спецназе ВМС ЦАХАЛа "Шайетет 13". С марта 2023 года он был пресс-секретарем ЦАХАЛа и во время войны проводил множество брифингов для СМИ и общественности.

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