ЦАХАЛ продолжает уничтожение ракетных установок в Иране. Видео

ВВС ЦАХАЛа в течение ночи атаковали в Иране пусковые установки и ракеты "земля-земля", направленные на израильские населенные пункты. Были также уничтожены ракетные установки, обстрелявшие Израиль в ночь на воскресенье.

Были также атакованы объекты ракетной инфраструктуры класса "земля-воздух" и радары системы обнаружения для обеспечения воздушного превосходства ЦАХАЛа в небе Ирана.