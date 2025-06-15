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Ближний Восток

ЦАХАЛ продолжает уничтожение ракетных установок в Иране. Видео

время публикации: 15 июня 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 12:19
ЦАХАЛ продолжает уничтожение ракетных установок в Иране. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа в течение ночи атаковали в Иране пусковые установки и ракеты "земля-земля", направленные на израильские населенные пункты. Были также уничтожены ракетные установки, обстрелявшие Израиль в ночь на воскресенье.

Были также атакованы объекты ракетной инфраструктуры класса "земля-воздух" и радары системы обнаружения для обеспечения воздушного превосходства ЦАХАЛа в небе Ирана.

Ближний Восток
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