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Израиль

"Кан": одна из азиатских стран выразила готовность принять беженцев из Газы

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 15 мая 2025 г., 20:04 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 20:10
"Кан": одна из азиатских стран выразила готовность принять беженцев из Газы
AP Photo/Jehad Alshrafi

По информации телеканала "Кан-11", члены кабинета министров были проинформированы о том, что одна из стран в Азии выразила готовность принять беженцев из Газы. Власти этой страны не готовы объявить об этом публично и выжидают, когда другие страны объявят о своей готовности принять палестинцев.

Отметим, что в сюжете телеканала не указывалось, когда именно и кто проинформировал членов кабинета о "третьей стране", готовой принять жителей Газы.

Президент США Дональд Трамп, заявлявший ранее, что жители Газы должны ее покинуть, чтобы начать новую жизнь, во время визита в Катар 15 мая заявил, что Доха должна взять на себя ответственность за Газу и превратить ее в "свободную зону".

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