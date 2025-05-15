"Кан": одна из азиатских стран выразила готовность принять беженцев из Газы

По информации телеканала "Кан-11", члены кабинета министров были проинформированы о том, что одна из стран в Азии выразила готовность принять беженцев из Газы. Власти этой страны не готовы объявить об этом публично и выжидают, когда другие страны объявят о своей готовности принять палестинцев.

Отметим, что в сюжете телеканала не указывалось, когда именно и кто проинформировал членов кабинета о "третьей стране", готовой принять жителей Газы.

Президент США Дональд Трамп, заявлявший ранее, что жители Газы должны ее покинуть, чтобы начать новую жизнь, во время визита в Катар 15 мая заявил, что Доха должна взять на себя ответственность за Газу и превратить ее в "свободную зону".