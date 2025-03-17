Sky News: Трамп дал предварительное согласие на план ас-Сиси по Газе, позволяющий жителям остаться

Как сообщает арабская редакция Sky News со ссылкой на палестинский источник, что администрация США дала предварительное согласие на реализацию египетского плана восстановления Газы, который не предусматривает выселения жителей сектора.

Согласно источнику, представители президента Дональда Трампа запросили Египет, удастся ли тому изгнать ХАМАС с политической арены Газы. Одновременно, оказывается давление на Израиль с тем, чтобы тот согласился на передачу власти временной палестинской администрации.

"Американо-египетские консультации должны завершиться к концу марта выработкой рабочего механизма и временных рамок реализации плана", – добавил источник.

Напомним: план реконструкции Газы был предложен президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и одобрен на саммите Лиги арабских государств. План призван стать альтернативой инициативе Трампа, который предложил взять сектор под контроль США и построить "ближневосточную Ривьеру". При этом жителей Газы предлагалось переселить в другие страны.

Начальный этап рассчитан на полгода, а его реализация обойдется в три миллиарда долларов. На этом этапе будет осуществлена расчистка развалин и разминирование невзорвавшихся боеприпасов. В Газе будет возведено временное жилье.

Следующий этап продлится до 2027 года и потребует 20 миллиардов долларов. Будет восстановлена основная инфраструктура, включая дороги, водоснабжение и канализацию, а также здания общественного назначения. Предусматривается строительство 200000 единиц жилья.

Реализация третьего этапа должна завершиться в 2030 году и обойдется еще в 30 миллиардов долларов. Предполагается строительство еще 200000 единиц жилья, промышленных и коммерческих зон, рыболовецкого порта и аэропорта.

Египетский план предлагает отстранить ХАМАС от управления Газой, передав власть временной администрации, состоящей из технократов и контролируемой арабскими, мусульманскими и западными государствами. Египет и Иордания возьмут на себя обучение полицейских.

Говорится в документе о возможном создании миротворческих сил в Газе и на Западном берегу и том, что действующие в Газе вооруженные группировки представляют собой проблему, которую необходимо решить. Как именно будет решаться проблема и кто будет финансировать проект, остается неясным.