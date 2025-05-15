Полиция расследует дело о мошенничестве в одной из больниц в центре Израиля

Полиция Тель-Авива расследует дело о мошенничестве в одном из медицинских центров в районе Гуш-Дана, фигурантами которого являются руководящие лица и глава некоммерческой организации. Расследованием занимается отдел по борьбе с мошенничеством, его ход контролируется экономическим отделом государственной прокуратуры.

Согласно подозрениям, некоммерческая организация получила пожертвования, предназначавшиеся для медицинского учреждения, однако деньги не были использованы на заявленные цели.

Пресс-служба полиции сообщила, что в четверг, 15 мая, на допрос были вызваны трое подозреваемых, среди которых высокопоставленные работники медцентра и глава некоммерческой организации, связанной с больницей. Они подозреваются в извлечении выгоды мошенническом путем и нарушении общественного доверия.

В сообщении отмечается, что подозреваемым (в возрасте от 40 до 50 лет) после допроса было разрешено вернуться к своим делам.

В полиции отмечают, что расследование продолжается.