Адвокат Алекс Шуд, обманывавший русскоязычных пенсионеров, признан виновным по 69 статьям обвинения

Беэр-Шевский окружной суд признал адвоката Алекса Шуда, обвинявшегося в обмане русскоязычных пенсионеров, виновным по 69 статьям, включая множественные случаи хищения, подделки документов и получения выгоды мошенническим путем.

В рамках сделки с прокуратурой Шуд был признан виновным в систематическом и продуманном обмане пожилых и больных людей, не владевших в полной мере ивритом, и в злоупотреблении разницей в правовой осведомленности между ним и его клиентами.

Из окончательной версии обвинения была убрана статья о подделке военных документов о призыве на резервистскую службу.

По условиям сделки с прокуратурой Шуд должен быть приговорен к четырем годам тюрьмы.

Ранее коллегия адвоката приговорила Шуда к лишению адвокатской лицензии сроком на 10 лет.