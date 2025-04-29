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Израиль

Адвокат Алекс Шуд, обманывавший русскоязычных пенсионеров, признан виновным по 69 статьям обвинения

время публикации: 29 апреля 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 10:12
Адвокат Алекс Шуд, обманывавший русскоязычных пенсионеров, признан виновным по 69 статьям обвинения
AP Photo/Jean-Francois Badias

Беэр-Шевский окружной суд признал адвоката Алекса Шуда, обвинявшегося в обмане русскоязычных пенсионеров, виновным по 69 статьям, включая множественные случаи хищения, подделки документов и получения выгоды мошенническим путем.

В рамках сделки с прокуратурой Шуд был признан виновным в систематическом и продуманном обмане пожилых и больных людей, не владевших в полной мере ивритом, и в злоупотреблении разницей в правовой осведомленности между ним и его клиентами.

Из окончательной версии обвинения была убрана статья о подделке военных документов о призыве на резервистскую службу.

По условиям сделки с прокуратурой Шуд должен быть приговорен к четырем годам тюрьмы.

Ранее коллегия адвоката приговорила Шуда к лишению адвокатской лицензии сроком на 10 лет.

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