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Конфликт родственников в Бат-Яме завершился поножовщиной: поданы обвинения

Убийства
Суд
Бат-Ям
время публикации: 15 мая 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 15:31
Конфликт родственников в Бат-Яме завершился поножовщиной: поданы обвинения
Пресс-служба полиции Израиля

В окружной суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против 56-летнего Моше Шалтиэля: он обвиняется в убийстве своего близкого родственника, совершенном в Бат-Яме около трех недель назад.

По данным обвинительного заключения, во время драки, вспыхнувшей между обвиняемым и его родственниками, Моше Шалтиэль вытащил нож длиной 30 см и нанес им один удар в верхнюю часть тела потерпевшего.

Потерпевший был доставлен в больницу без пульса и без дыхания, вскоре врачи констатировали его смерть.

Прокуратура просит суд продлить содержание обвиняемого под стражей до завершения судебного процесса.

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