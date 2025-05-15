Конфликт родственников в Бат-Яме завершился поножовщиной: поданы обвинения
время публикации: 15 мая 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 15:31
В окружной суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против 56-летнего Моше Шалтиэля: он обвиняется в убийстве своего близкого родственника, совершенном в Бат-Яме около трех недель назад.
По данным обвинительного заключения, во время драки, вспыхнувшей между обвиняемым и его родственниками, Моше Шалтиэль вытащил нож длиной 30 см и нанес им один удар в верхнюю часть тела потерпевшего.
Потерпевший был доставлен в больницу без пульса и без дыхания, вскоре врачи констатировали его смерть.
Прокуратура просит суд продлить содержание обвиняемого под стражей до завершения судебного процесса.
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