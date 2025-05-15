Обгоревший при иерусалимских пожарах орел-змееяд поступил на лечение в "Сафари"

Накануне праздника Лаг ба-Омер в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане поступил орел-змееяд – лежащую истощенную птицу обнаружили на земле в лесу Кдошим.

Травмы орла, исходящий от него запах и место, где он был найден, могут свидетельствовать о том, что он пострадал при сильных пожарах в окрестностях Иерусалима, произошедших недавно.

Как отмечают в "Сафари", судя по физическому состоянию и крайнему истощении птицы, получив травмы, она лежала на земле без возможности двигаться. У орла обожжены перья, он испытывает затруднения с дыханием, а вследствие длительного голода и обезвоживания у него сильная анемия.

Состояние змееяда настолько тяжелое, что до его стабилизации было решено не делать ему рентген, поскольку непонятно, переживет ли птица анестезию.

Орел был госпитализирован в отделении интенсивной терапии в обогреваемом инкубаторе с кислородом. Есть он пока не может, поэтому ему дали жидкости и поддерживающую терапию. Врачи признаются, что шансов выкарабкаться у орла немного.

В связи с этим в "Сафари" напоминают: в этом году праздник Лаг ба-Омер все мы будем отмечать без костров: из-за аномально жаркой погоды и сухости пожарная служба Израиля объявила о запрете разведения огня по всей территории страны из-за риска пожаров.