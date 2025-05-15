x
15 мая 2025
|
последняя новость: 15:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 мая 2025
|
15 мая 2025
|
последняя новость: 15:33
15 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обгоревший при иерусалимских пожарах орел-змееяд поступил на лечение в "Сафари"

Животные
Пожары
время публикации: 15 мая 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 15:03
Обгоревший при иерусалимских пожарах орел-змееяд поступил на лечение в "Сафари"
Пресс-служба больницы "Сафари"

Накануне праздника Лаг ба-Омер в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане поступил орел-змееяд – лежащую истощенную птицу обнаружили на земле в лесу Кдошим.

Травмы орла, исходящий от него запах и место, где он был найден, могут свидетельствовать о том, что он пострадал при сильных пожарах в окрестностях Иерусалима, произошедших недавно.

Как отмечают в "Сафари", судя по физическому состоянию и крайнему истощении птицы, получив травмы, она лежала на земле без возможности двигаться. У орла обожжены перья, он испытывает затруднения с дыханием, а вследствие длительного голода и обезвоживания у него сильная анемия.

Состояние змееяда настолько тяжелое, что до его стабилизации было решено не делать ему рентген, поскольку непонятно, переживет ли птица анестезию.

Орел был госпитализирован в отделении интенсивной терапии в обогреваемом инкубаторе с кислородом. Есть он пока не может, поэтому ему дали жидкости и поддерживающую терапию. Врачи признаются, что шансов выкарабкаться у орла немного.

В связи с этим в "Сафари" напоминают: в этом году праздник Лаг ба-Омер все мы будем отмечать без костров: из-за аномально жаркой погоды и сухости пожарная служба Израиля объявила о запрете разведения огня по всей территории страны из-за риска пожаров.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 мая 2025

Калао, дикобразы, гиены, совы и многие другие: изъят "зоопарк" арабского браконьера
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2025

Скопа, столкнувшаяся с линией электропередач, доставлена в больницу при "Сафари"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2025

В "Сафари" провели пересадку перьев филину, прежде чем вернуть его в природу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2025

Подрезанные крылья, разбитый клюв: пустельгу держали в клетке во дворе дома в Лоде