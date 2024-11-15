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Израиль

ЦАХАЛ предупредил об очередной планируемой атаке на объекты "Хизбаллы" в Дахии

время публикации: 15 ноября 2024 г., 13:39 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 13:45
ЦАХАЛ предупредил об очередной планируемой атаке на объекты "Хизбаллы" в Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное предупреждение жителям районов Харет Хрейк и Хадас Бейрут в Дахии на юге Бейрута.

Он призывает жителей указанных на прилагаемых к предупреждению картах домов и расположенных рядом с ними строений немедленно эвакуироваться и отойти от указанных зданий минимум на 500 метров, поскольку вскоре эти объекты будут атакованы ЦАХАЛом.

ЦАХАЛ предварительно публикует предупреждения по всем каналам, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения. На картах красным указаны объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы", которые будут атакованы, и белым указаны значимые объекты гражданской инфраструктуры, такие как школы, больницы, торговые и культурные центры, рядом с которыми "Хизбалла" размещает свои ракетные фабрики и оружейные склады.

Израиль
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