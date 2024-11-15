ХАМАС сообщает о смерти в израильской тюрьме двоих своих активистов
время публикации: 15 ноября 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 13:23
Палестинская террористическая организация ХАМАС сообщает, что один из высокопоставленных активистов группировки в районе Иудеи и Самарии Самих Алиуи из Шхема, который был арестован за причастность к отмыванию денег посредством покупки золота, умер в тюрьме.
Алиуи, отвечавший за финансовые операции в руководстве ХАМАСа, был арестован в рамках крупной операции по борьбе с финансированием террора. В момент ареста он уже был тяжело болен. Алиуи причастен к финансовым операциям ХАМАСа: группировка покупала золото на деньги, которые переводились из Иордании.
ХАМАС сообщил также о смерти еще одного своего активиста в израильской тюрьме, Анвара Салима из Газы.
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