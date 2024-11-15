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Израиль

Дом террориста из Хеврона был отстроен после сноса, вскоре его снова снесут

время публикации: 15 ноября 2024 г., 14:07 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 14:16
Дом террориста из Хеврона был отстроен после сноса, вскоре его снова снесут
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа разметили к разрушению дом террориста, осуществившего теракт на КПП "А-Минарот" в ноябре 2023 года. Абделькадер Кауасме из Хеврона открыл огонь по солдатам на КПП между Иерусалимом и Гуш-Эционом, убив военнослужащего Авраама Патане.

Ранее дом террориста уже был разрушен, однако его вновь отстроили, и ЦАХАЛ вновь разметил дом к разрушению.

Сообщается также, что в деревне Дир-Самет были конфискованы три единицы оружия, запасные части к огнестрельному оружию и боеприпасы. В течение уходящей недели службы безопасности арестовали в Центральном военном округе 40 разыскиваемых за террористическую деятельность, конфисковали семь стволов огнестрельного оружия и десятки тысяч денег из средств финансирования террора.

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