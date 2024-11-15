x
15 ноября 2024
|
последняя новость: 12:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2024
|
15 ноября 2024
|
последняя новость: 12:43
15 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Исламский джихад" опубликовал еще одно видео с заложником Александром Труфановым

время публикации: 15 ноября 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 12:32
"Исламский джихад" опубликовал еще одно видео с заложником Александром Труфановым
Кадр из видео "Исламского джихада"

В пятницу, 15 ноября, террористическая организация "Исламский джихад" в качестве акта психологического давления опубликовала новое видео с похищенным в "черную субботу" 7 октября Александром Труфановым. Предыдущее видео было опубликовано два дня назад.

В новом видеообращении Александр Труфанов снят в туннеле, он обращается к лидеру партии ШАС Арье Дери и просит его повлиять на решения правительства и Кнессета и не позволить бросить его и других заложников на произвол судьбы.

Текст обращения, как и предыдущие, составлялся, по всей видимости, террористами, которые выбирают каждый раз новые цели для давления. Упоминая войну в Ливане, Труфанов обвиняет Израиль в том, что правительство отвлеклось на "Хизбаллу" и забыло об удерживаемых в Газе заложниках. Он просит Арье Дери "не позволить Нетаниягу бросить заложников на смерть в туннелях Газы, не дав им права упокоиться в Земле Израиля".

Похищенный называет Арье Дери и членов Совета Мудрецов Торы движения ШАС "светом в конце туннеля" и "единственным шансом на спасения" перед лицом "бросившего заложников правительства". Он говорит, что если соглашение с террористами не будет заключено немедленно, у похищенных не останется шансов выжить.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 ноября 2024

МИД РФ вновь призвал освободить удерживаемых в Газе россиян
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2024

"Исламский джихад" опубликовал новое видео с заложником Александром Труфановым
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 октября 2024

Один из лидеров ХАМАСа вновь пообещал РФ "приоритетно освободить двух россиян" по сделке с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 мая 2024

"Исламский джихад" опубликовал новое видео с заложником Александром (Сашей) Труфановым