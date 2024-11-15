"Исламский джихад" опубликовал еще одно видео с заложником Александром Труфановым

В пятницу, 15 ноября, террористическая организация "Исламский джихад" в качестве акта психологического давления опубликовала новое видео с похищенным в "черную субботу" 7 октября Александром Труфановым. Предыдущее видео было опубликовано два дня назад.

В новом видеообращении Александр Труфанов снят в туннеле, он обращается к лидеру партии ШАС Арье Дери и просит его повлиять на решения правительства и Кнессета и не позволить бросить его и других заложников на произвол судьбы.

Текст обращения, как и предыдущие, составлялся, по всей видимости, террористами, которые выбирают каждый раз новые цели для давления. Упоминая войну в Ливане, Труфанов обвиняет Израиль в том, что правительство отвлеклось на "Хизбаллу" и забыло об удерживаемых в Газе заложниках. Он просит Арье Дери "не позволить Нетаниягу бросить заложников на смерть в туннелях Газы, не дав им права упокоиться в Земле Израиля".

Похищенный называет Арье Дери и членов Совета Мудрецов Торы движения ШАС "светом в конце туннеля" и "единственным шансом на спасения" перед лицом "бросившего заложников правительства". Он говорит, что если соглашение с террористами не будет заключено немедленно, у похищенных не останется шансов выжить.