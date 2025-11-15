Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 15 ноября, на большей части территории страны будет тепло, облачно, слабый ветер. На севере и в центре страны – дожди.

В Иерусалиме – 14-18 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 14-19, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 15-22, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-23, в Ариэле – 13-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-23, на Голанских высотах – 12-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 120-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье – переменная облачность, температура немного повысится. В понедельник-вторник – небольшое повышение температуры.