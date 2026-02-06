ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру ХАМАСа в секторе Газы
ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня.
Был атаковал объект, использовавшийся террористической организацией ХАМАС для производства оружия, а также склад вооружения организации.
Удары были нанесены после принятия мер по эвакуации населения из атакуемых районов. Атаки были осуществлены после того, как было подтверждено, что в окрестностях атакованных объектов террористической инфраструктуры не находятся лица, не причастные к боевым действиям.