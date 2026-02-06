x
06 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру ХАМАСа в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 06 февраля 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 17:08
ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру ХАМАСа в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня.

Был атаковал объект, использовавшийся террористической организацией ХАМАС для производства оружия, а также склад вооружения организации.

Удары были нанесены после принятия мер по эвакуации населения из атакуемых районов. Атаки были осуществлены после того, как было подтверждено, что в окрестностях атакованных объектов террористической инфраструктуры не находятся лица, не причастные к боевым действиям.

Израиль
