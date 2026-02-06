Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал завершение переговоров с США в Омане, заявив: "Точки зрения обеих сторон были изложены надлежащим образом. Это хорошее начало. Достигнута договоренность о продолжении диалога".

По его словам, "дата и место следующей встречи будут определены в ближайшие дни".

"Сейчас мы находимся на этапе укрепления доверия, и сегодняшние переговоры были позитивными. Если мы продолжим идти этим позитивным путем, то придем к структуре, которая позволит управлять процессом переговоров", – добавил Аракчи.