x
06 февраля 2026
|
последняя новость: 16:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 февраля 2026
|
06 февраля 2026
|
последняя новость: 16:14
06 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Аббас Аракчи прокомментировал завершение переговоров с США

США
Иран
время публикации: 06 февраля 2026 г., 16:14 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 16:25
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал завершение переговоров с США в Омане, заявив: "Точки зрения обеих сторон были изложены надлежащим образом. Это хорошее начало. Достигнута договоренность о продолжении диалога".

По его словам, "дата и место следующей встречи будут определены в ближайшие дни".

"Сейчас мы находимся на этапе укрепления доверия, и сегодняшние переговоры были позитивными. Если мы продолжим идти этим позитивным путем, то придем к структуре, которая позволит управлять процессом переговоров", – добавил Аракчи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 февраля 2026

МИД Ирана заявил, что переговоры с США в Омане временно прекращены