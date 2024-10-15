Секретарь правительства ответил юрсоветнице: "Единственный непорядок – ваше вмешательство"

Секретарь правительства Йоси Фукс резко ответил на письмо юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, которая назвала способ принятия решений в правительстве "отсутствием порядка" и "нарушением процедуры". "Единственный непорядок в правительстве – это ваше чрезмерное вмешательство", – заявил Фукс.

Он указал, что единственное, во что юридическая советница не вмешивается – это в проблему постоянных утечек информации с заседаний кабинета и борьбу с этим явлением, хотя эта проблема находится в единоличной компетенции Гали Баарав-Миары. Более того, она не ответила ни на один запрос по этому поводу, хотя ей было отправлено их значительное количество.

Советник правительства также утверждает, что описание якобы имевшего места решения об установке мобильных бомбоубежищ в недавно созданных поселениях Иудеи и Самарии, которое дала юридическая советница, "так же далеки от реальности, как запад далек от востока".

Напомним, юридическая советница правительства накануне направила главе правительства Биньямину Нетаниягу письмо, в котором она упрекает кабинет министров по вопросам политики и безопасности в нарушениях при принятии решений и несоблюдении установленной процедуры и возлагает на Нетаниягу ответственность за возвращение к "нормальному" режиму работы.