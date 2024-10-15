Галант на встрече с семьями похищенных: ХАМАС надеется на вмешательство Ирана

В понедельник, 14 октября, министр обороны Йоав Галант встретился с семьями израильтян, близкие которых похищены и удерживаются ХАМАСом в секторе Газы.

В ходе этой беседы Галант сказал, что в данный момент нет никакой надежды на заключение соглашения с ХАМАСом, которое бы позволило вернуть похищенных домой.

По словам министра обороны, ХАМАС ожидает эскалации ситуации на севере, которая приведет к вмешательству Ирана. "То, что происходит с "Хизбаллой" служит интересам ХАМАСа, и они выжидают", – заявил Галант.

При этом министр обороны подчеркнул: если появится возможность связать два фронта, в секторе Газы и в Ливане, ради сделки, Израиль воспользуется этой возможностью.