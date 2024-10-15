Галант на встрече с семьями похищенных: ХАМАС надеется на вмешательство Ирана
время публикации: 15 октября 2024 г., 00:31 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 00:36
В понедельник, 14 октября, министр обороны Йоав Галант встретился с семьями израильтян, близкие которых похищены и удерживаются ХАМАСом в секторе Газы.
В ходе этой беседы Галант сказал, что в данный момент нет никакой надежды на заключение соглашения с ХАМАСом, которое бы позволило вернуть похищенных домой.
По словам министра обороны, ХАМАС ожидает эскалации ситуации на севере, которая приведет к вмешательству Ирана. "То, что происходит с "Хизбаллой" служит интересам ХАМАСа, и они выжидают", – заявил Галант.
При этом министр обороны подчеркнул: если появится возможность связать два фронта, в секторе Газы и в Ливане, ради сделки, Израиль воспользуется этой возможностью.
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