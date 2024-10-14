Сестре похищенного Натали Ценгаукер на 15 дней запретили участие в демонстрациях

Натали Ценгаукер, сестра похищенного ХАМАСом Матана Ценгаукера и одна из наиболее заметных и активных участниц демонстраций с требованием немедленного заключения сделки с ХАМАСом по освобождению заложников, была задержана в субботу вечером по подозрению в нарушении общественного порядка на демонстрации в Тель-Авиве.

После допроса в полиции приняли решение запретить Натали Ценгаукер участие в незаконных демонстрациях в течение 15 дней. Натали была задержана вместе с еще несколькими участниками акции протеста за разжигание костров на проезжей части скоростной трассы Аялон. В результате их действий едва не пострадали полицейские.

На оперативном видео, опубликованном полицией, видно, как темноволосая девушка с длинными волосами, похожая на Натали Ценгаукер, и еще один участник акции протеста высыпают на проезжую часть доски и бумагу, затем девушка обливает их горючей жидкостью из канистры. В этот момент полицейский отстраняет ее, встает над облитыми горючим дровами, а еще один сотрудник полиции с другой стороны поливает дрова из огнетушителя пеной.

Не обращая внимание на близость сотрудников полиции к облитым горючим дровам и брошенной там же открытой канистре с горючей жидкостью, девушка зажигает спичку и бросает ее на костер, после чего тот вспыхивает, и пламя задевает полицейских.