Нетаниягу побеседовал с президентом Франции, объяснив позицию Израиля по Ливану

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив с ним эскалацию конфликта и французские инициативы по разрешению ситуации.

В ходе беседы премьер-министр заявил, что выступает против одностороннего прекращения огня, которое не меняет ситуацию с безопасностью в Ливане, а лишь возвращает её к прежнему состоянию.

Он подчеркнул, что Израиль действует против террористической организации "Хизбалла" для того, чтобы она больше не могла угрожать гражданскому населению на северной границе, и чтобы жители севера могли спокойно вернуться в свои дома.

Премьер-министр разъяснил, что Израиль не примет никаких соглашений, которые не позволят этого достичь и не помешают "Хизбалле" реорганизваться и вновь вооружиться.

Нетаниягу также выразил недоумение по поводу намерения президента Франции провести в Париже конференцию по Ливану, в которой примут участие Южная Африка и Алжир, выступающие за лишение Израиля основного права на самооборону и фактически отрицающие его право на существование.

"Государство Израиль было создано не в результате резолюции ООН, а в результате победы в Войне за независимость, оплаченной кровью отважных воинов, многие из которых были выжившими в Катастрофе или спасшимися от коллаборационистского режима Виши во Франции, – отметил глава правительства. – Следует помнить, что за последние десятилетия ООН приняла сотни антисемитских резолюций, направленных против Государства Израиль, с целью лишить единственное еврейское государство права на существование и способности защищать себя".