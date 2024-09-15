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Израиль

Внимание, розыск: пропал 86-летний Авраам Иларов из Писгат-Зеэва

время публикации: 15 сентября 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 16:45
Внимание, розыск: пропал 86-летний Авраам Иларов из Писгат-Зеэва
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 86-летний Авраам Иларов: в воскресенье в 7:30 он вышел из своего дома на улице Виктора и Юлиуса в Писгат-Зеэве, после чего о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 167 см, седые волосы. Был одет в белую рубашку, синие трикотажные брюки, тапочки, на голове черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию участка Шефет по телефону 02-5848200.

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