Внимание, розыск: пропал 86-летний Авраам Иларов из Писгат-Зеэва

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 86-летний Авраам Иларов: в воскресенье в 7:30 он вышел из своего дома на улице Виктора и Юлиуса в Писгат-Зеэве, после чего о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 167 см, седые волосы. Был одет в белую рубашку, синие трикотажные брюки, тапочки, на голове черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию участка Шефет по телефону 02-5848200.