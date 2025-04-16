Нетаниягу потребовал от БАГАЦа отменить решение, запрещающее увольнение главы ШАБАКа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подал апелляцию в Верховный суд с требованием отменить временное решение, замораживающее увольнение главы ШАБАКа Ронена Бара. Об этом сообщили сайты "Аруц-7" и 0404.co.il.

В апелляции говорится, что нынешняя ситуация представляет угрозу для безопасности государства.

8 апреля БАГАЦ рассмотрел петиции против увольнения директора Общей службы безопасности Ронена Бара. После 11-часового обсуждения суд рекомендовал юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара и правительству прийти к компромиссу до 20 апреля, а также вынес временное постановление, согласно которому Ронен Бар останется на своем посту до принятия окончательного решения. В этот период правительство не может объявлять о назначении преемника Ронена Бара или назначать исполняющего обязанности главы ШАБАКа. При этом глава правительства Биньямин Нетаниягу может проводить собеседования с кандидатами.