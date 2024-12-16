Саар: "Израиль не будет мальчиком для битья со стороны антисемитских лидеров"

Министр иностранных дел Гидеон Саар, выступая на заседании фракции "Ямин Мамлахти", объяснил свое недавнее решение закрыть посольство Израиля в Ирландии.

"У нас нет проблем с критикой. У нас есть проблема с делегитимацией и дегуманизацией, есть проблема антисемитизмом и двойными стандартами. Слова сионизм стало ругательством в Ирландии. Эта страна перешла все границы. Премьер-министр Ирландии обвинил нас в том, что мы обрекаем детей на голод. Мы стремимся увеличить масштабы гуманитарной помощи. ХАМАС расхищает эту помощь. Нас обвиняют в военных преступлениях. Мы стремимся минимизировать число жертв среди гражданского населения. Израиль не будет мальчиком доя битья со стороны антисемитских лидеров", – заявил Саар.

Далее министр заявил: "Что касается юридического советника – я считаю, что необходимо разделить функции юридического советника правительства, а не увольнять Гали Баарав-Миару. Проблема заключается в том, что юридический советник сконцентрировал в своих руках чрезмерные полномочия. Я за юридические реформы, они необходимы, но осторожно, вдумчиво и ответственно".