В Петах-Тикве в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На улице А-Ватиким в Петах-Тикве произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 45 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон", его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.