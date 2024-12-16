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Израиль

В Петах-Тикве в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 16 декабря 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 18:06
В Петах-Тикве в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На улице А-Ватиким в Петах-Тикве произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 45 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон", его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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