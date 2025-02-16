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Израиль

Нетаниягу: "Если жители Газы захотят уехать, это будет их выбор"

Газа
США
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
Дональд Трамп
время публикации: 16 февраля 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 20:55
Нетаниягу: "Если жители Газы захотят уехать, это будет их выбор"
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил перед участниками 50-й конференции президентов ведущих еврейских организаций США, проходящей в Иерусалиме.

Нетаниягу сказал о том, что сейчас "в Белом доме у Израиля самый лучший друг". "Мы обеспечим безопасность и мир государству Израиль. Перед государством Израиль сегодня стоят возможности и перспективы, которых у нас никогда не было", – заявил он.

Биньямин Нетаниягу заявил, что на южном фронте у Израиля несколько целей: возвращение похищенных, уничтожение ХАМАСа и создание "другого будущего для Газы". "У президента Трампа смелый план, и мы будем продвигать его вместе. План Трампа для Газы – единственный, который может сработать. Если жители сектора захотят эмигрировать, это будет их выбор".

По словам Нетаниягу, "за последние два года" из сектора Газы выехали около 100 тысяч человек. "Богатые могут уехать, но если остальные тоже хотят уехать – пусть уезжают. Зачем им платить взятки? Мы хотим дать им возможность добраться до безопасной зоны", – сказал он.

Израиль
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