Израильская переговорная группа завтра вылетит в Каир
время публикации: 16 февраля 2025 г., 19:52 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 20:02
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после координации действий со специальным посланником США Стивом Виткоффом поручил переговорной группе выехать в понедельник, 17 февраля, в Каир.
Полученной группой мандат позволяет ей вести переговоры о дальнейшей реализации первого этапа сделки. После заседания военно-политического кабинета переговорная группа получит дальнейшие указания по вопросам второго этапа, сообщила канцелярия премьер-министра.
Ранее пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщала, что Нетаниягу проинформировал Виткоффа, что заседание военно-политического кабинета состоится в понедельник, 17 февраля.
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