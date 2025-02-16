Израильская переговорная группа завтра вылетит в Каир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после координации действий со специальным посланником США Стивом Виткоффом поручил переговорной группе выехать в понедельник, 17 февраля, в Каир.

Полученной группой мандат позволяет ей вести переговоры о дальнейшей реализации первого этапа сделки. После заседания военно-политического кабинета переговорная группа получит дальнейшие указания по вопросам второго этапа, сообщила канцелярия премьер-министра.

Ранее пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщала, что Нетаниягу проинформировал Виткоффа, что заседание военно-политического кабинета состоится в понедельник, 17 февраля.