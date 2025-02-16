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Израиль

Израильская переговорная группа завтра вылетит в Каир

США
Египет
Заложники
Военно-политический кабинет
время публикации: 16 февраля 2025 г., 19:52 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 20:02
Израильская переговорная группа завтра вылетит в Каир
AP Photo/Amr Nabil

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после координации действий со специальным посланником США Стивом Виткоффом поручил переговорной группе выехать в понедельник, 17 февраля, в Каир.

Полученной группой мандат позволяет ей вести переговоры о дальнейшей реализации первого этапа сделки. После заседания военно-политического кабинета переговорная группа получит дальнейшие указания по вопросам второго этапа, сообщила канцелярия премьер-министра.

Ранее пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщала, что Нетаниягу проинформировал Виткоффа, что заседание военно-политического кабинета состоится в понедельник, 17 февраля.

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